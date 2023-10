Vevey VD: Feuerwehrmann legte 25 Brände – Gefängnisstrafe

Der 22-Jährige wurde am Mittwoch vom Strafgericht in Vevey VD verurteilt. Von 36 Monaten Gefängnis muss er sechs Monate absitzen, wie 20 Minutes schreibt.

Der gelernte Koch sei jeweils in der Nacht – bewaffnet mit einem Feuerzeug – durch die Gegend gestreift und habe dort Gegenstände angezündet. Oftmals in unmittelbarer Nähe von Wohnungen oder aber auch in Kellern oder Gebäudeeingängen. «Der Ausgang mehrerer Brände hätte dramatisch sein können», soll es in der Anklageschrift heissen.