Falsche Identität in der Bundesliga : VfB-Stürmer Silas Wamangituka spielte bislang unter falschem Namen

Nach zwei Jahren kam es ans Licht. Silas Wamangituka hat eine andere Identität. Sein Name als auch sein Alter entsprechen nicht dem, wovon der Bundesligist VfB-Stuttgart bislang ausging.

Seit zwei Jahren spielt Fussballprofi Silas Wamangituka für den VfB Stuttgart. Nun gab der Kongolese an, bislang unter falscher Identität für den Verein auf dem Platz gestanden zu haben. Für den 22-Jährigen war es ein grosser Schritt, mit der Wahrheit an den Verein zu gelangen. Er wollte nicht länger mit der Wahrheit zurückhalten und habe sich nun seinem Club, dem VfB, kürzlich offenbart. Er gab an, dass er «Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers» geworden und Wamangituka nicht sein richtiger Name sei. Sein korrekter Name ist demnach Silas Katompa Mvumpa. Doch damit nicht genug. Auch das Geburtsdatum des Flügelstürmers war wohl falsch. Laut VfB-Angaben wurde Silas am 6. Oktober 1998 in Kinshasa geboren und ist somit heute 22 und damit genau ein Jahr älter als ursprünglich angenommen.