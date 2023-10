VfB Stuttgart: Serhou Guirassy fällt für mehrere Wochen aus

Beim Duell mit dem Hauptstadt-Club erzielte Guirassy seinen 14. Saisontreffer – in der Bundesliga-Historie traf kein anderer Spieler an den ersten acht Spieltagen so oft wie der 27-jährige Nationalspieler Guineas. Im 21. Jahrhundert erzielte in den fünf Top-Ligen in Europa überhaupt nur Cristiano Ronaldo mehr Tore an den ersten acht Spieltagen einer Saison (15 für Real Madrid). Das war in der Saison 2014/15. (nih/dpa)