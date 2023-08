Cédric Zesiger: Nati-Verteidiger im Interview über Wolfsburg-Wechsel

Dieses Wochenende startet Cédric Zesiger (25) mit seinem neuen Club Wolfsburg in die Bundesliga-Saison. Im Interview spricht er über die emotionale Vertragsunterzeichnung, Harry Kane und die EM 2024.

1 / 7 Cédric Zesiger ist in diesem Sommer von YB nach Wolfsburg gewechselt. IMAGO/regios24 Im Pokal stand der 25-Jährige beim 6:0 gegen Makkabi Berlin (5. Liga) in der Startelf. IMAGO/Contrast Auch der Ex-Lausanner Moritz Jenz verteidigt neu für die Wölfe. IMAGO/Christian Schroedter

Darum gehts Cédric Zesiger spielt neu für Bundesliga-Club Wolfsburg.

Im Interview spricht der ehemalige YB-Verteidiger über seinen Wechsel nach Deutschland.

Der 25-Jährige träumt von der EM 2024.

Cédric Zesiger, sind Sie bereit für den Bundesliga-Start mit Wolfsburg?

Ich bin hier mittlerweile sehr gut angekommen. Es wurde mir aber auch sehr einfach gemacht. Auf und neben dem Platz waren alle sehr hilfsbereit. Ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl in die Saison.

Stehen Sie am Samstag beim Auftakt gegen Heidenheim gleich in der Startelf?

Es wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, welche Hierarchie sich in der Innenverteidigung herauskristallisiert. Wenn ich nicht spielen sollte, habe ich einen Grund, noch mehr Gas zu geben. Sollte ich spielen, werde ich alles geben, um in der Startelf zu bleiben.

Im DFB-Pokal durften Sie beim 6:0 gegen Makkabi Berlin (5. Liga) von Beginn an ran. Wie beurteilen Sie Ihr Debüt?

Klar war das nicht der schwierigste Gegner, aber die Spiele in der ersten Pokalrunde können immer auch schwierig werden. Wir haben unseren Job erledigt. Es gibt aber sicher noch Dinge, die wir verbessern können.

Wie hat sich die Vorbereitung zu jener bei YB unterschieden?

Es ist noch intensiver, im physischen Bereich wird noch einmal mehr gearbeitet. Niko Kovac ist ein Trainer, der viel von uns Spielern verlangt. Das kann einem weiterhelfen, aber man muss sich dafür in jedem Training pushen. Das passt sehr gut zu mir.

Warum haben Sie sich für Wolfsburg entschieden?

Die ersten Gespräche mit dem Verein waren sehr gut und ich habe die Art und Weise, wie hier Fussball gespielt wird, näher kennen gelernt. Mein gutes Bauchgefühl hat sich in den ersten Wochen bestätigt.

Ihre Familie war vor Ort, als Sie den Vertrag unterzeichnet haben. Ein spezieller Moment?

Mir war sehr wichtig, dass meine ganze Familie dabei sein konnte. Dieser Wechsel ist der Lohn für die Arbeit der letzten Jahre. Meine Familie hat sehr viel auf sich genommen, um mir diesen Weg einfacher zu machen. Darum war die Vertragsunterzeichnung ein sehr emotionaler Moment, bei dem es auch die eine oder andere Freudenträne gab.

Kurz nach Ihnen hat Wolfsburg mit Moritz Jenz einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Ärgert man sich da nicht ein wenig?

Das gehört zum Geschäft dazu. Schlussendlich bringt der Konkurrenzkampf auch Positives mit sich. Es liegt am Ende an mir selbst, mir meine Einsätze zu verdienen. Ich habe mittlerweile genug Erfahrung, um mit solchen Situationen umzugehen.

Hat sich mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum erfüllt?

Das kann man schon so sagen. Die Bundesliga ist die Liga, die ich schon als Kind am meisten verfolgt habe. Es war immer eines meiner Ziele, irgendwann mal hier zu spielen.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Sicher auf die Spiele gegen Dortmund und Bayern, aber auch generell auf all die unterschiedlichen Stadien. Der Fussball wird hier schon noch einmal anders gelebt als in der Schweiz. Und es ist auch ein wenig abwechslungsreicher, wenn du pro Saison nicht viermal gegen die gleichen Teams spielst.

Zum Duell mit den Bayern kommt es aber erst am 20. Dezember, unmittelbar vor der Winterpause. Sie werden es mit Harry Kane zu tun bekommen.

Ich freue mich natürlich darauf, gegen ihn zu spielen, aber jetzt fokussiere ich mich nur auf den Saisonauftakt. Sobald das Spiel gegen Bayern ansteht, werde ich mich dann näher mit Harry Kane befassen.

Ist der Wechsel im Hinblick auf die EM 2024 nicht auch ein Risiko, falls es nicht mit genügend Spielzeit klappen sollte?

Im Gegenteil. Ich habe gemerkt, dass ich in der Nati den nächsten Schritt machen möchte. Dafür muss ich in einer grösseren Liga spielen. Für mich ist es eher eine Chance, meinen Platz in der Nati zu festigen.

Bei YB hätten Sie aber eine Stammplatz-Garantie gehabt.

Wenn man sich weiterentwickeln will, muss man seine Komfortzone verlassen. YB ist in den vergangenen Jahren ein Stück weit genau das für mich geworden. Ich hatte mein gewohntes Umfeld und habe immer gespielt. Nun habe ich gespürt, dass der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt gekommen ist. In meiner Karriere habe ich mir jeden Wechsel immer gut überlegt. Bislang habe ich keinen davon bereut.

Die EM 2024 in Deutschland ist also eines Ihrer grossen Ziele?

Ja, ich möchte unbedingt dabei sein. Die WM habe ich als Spieler auf Abruf noch knapp verpasst. Auch wenn die EM jetzt noch nicht weit weg ist, hat sie irgendwo im Hinterkopf sicher einen kleinen Platz.