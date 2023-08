Via Ferrata: Diebe räumen Klettersteig-Vereinskasse in Felswand leer

Diebe sollen ortskundige Alpinisten sein

«Die Diebe scheuten keine Mühe und nahmen die mehrstündige Bergtour am Klettersteig Gemmi Daubenhorn bei Leukerbad auf sich», heisst es in der Mitteilung des Vereins. Denn die Kasse liegt nicht nur in grosser Höhe, sondern ist allgemein schwer zugänglich. Der Verein geht deshalb davon aus, dass die mutmassliche Täterschaft aus den Reihen der Alpinisten kommen muss, die die Via Ferrata besteigen. Der Standort der Kasse kann ohne die nötige Ausrüstung und Alpinkenntnis nicht erreicht werden.