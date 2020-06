Bernina Glaciers

Via Hop-on/Hop-off-Tour die Bündner Gletscherwelt erleben

Der Erlebnisraum Bernina Glaciers lädt diesen Sommer zum Hop-on/Hop-off-Sightseeing mit der Rhätischen Bahn ein. An jeder Bahnstation entlang der Unesco-Welterbe-Strecke gibt es etwas Neues zu entdecken.

«Gerade in diesem Jahr wollen wir mehr denn je zeigen, welch faszinierende Vielfalt unser mehrsprachiges Berninagebiet zu bieten hat», sagen Ursin Maissen und Kaspar Howald, die Co-Geschäftsführer von Bernina Glaciers. Deshalb überrascht der Erlebnisraum Bernina Glaciers mit neuen Attraktionen und lädt diesen Sommer zum Hop-on/Hop-off-Sightseeing mit der Rhätischen Bahn ein. Bernina Glaciers ist ein überregionaler Verein kleinerer und grösserer Tourismuspartner, der unter F ührung von Pontresina Tourismus und Valposchiavo Turismo den Erlebnisraum Bernina weiterentwickelt.

Hop-on/Hop-off-Stadtrundfahrten mit dem Sightseeing-Bus seien weltweit etabliert und in urbanen Destinationen kaum wegzudenken. «Weil die Stationen entlang der Berninalinie nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt sind, nennen wir es Hop-on/Hop-off-Rundfahrt», heisst es auf Anfrage. Den Erlebnisraum Bernina Glaciers mit der roten RHB zu entdecken, sei die alpine Sightseeing-Antwort .

V on Bahnstation zu Bahnstation könn e man ein Ereignis nach dem anderen erleben. Zu den Höhepunkten entlang der Berninalinie gehör t etwa die Bergstation der Luftseilbahn Diavolezza , schreibt der Verein in einer Mitteilung . Mitsamt Panoramasicht auf den «Festsaal der Alpen» mit Piz Palü und dem mächtigen Persgletscher. Zu den einfach erreichbaren Ausflugsklassikern zählen ebenso die Riesentöpfe im Gletschergarten Cavaglia, die Alp Grüm mit Ausblick auf den Palügletscher oder der kinderwagentaugliche Gletscherweg zum Morteratschgletscher. D ie Gäste erwarteten auf der Bahntour auch einige Neuheiten.

Bahnstation Ospizio Bernina

Auf Ospizio Bernina stehen dank einer hochalpine n «Camera Obscura» sowohl der Cambrenagletscher wie auch Lago Bianco neuerdings in Echtzeit k opf. Zuoberst im Siloturm des Unterhaltsstützpunktes projiziert ein winziges Loch ein grossflächiges 180-Grad-Bild der Aussenwelt vertikal in die Dunkelkammer. «Camera Obscura» startet ab 4. Juli in seine erste Sommersaison und kann bis Oktober auf geführten Besichtigungen besucht werden.