Vian Tobel ist 20 Jahre alt und hatte bisher fünf Jobs

1 / 3 Vian Tobal (20) hatte bereits fünf verschiedene Jobs, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. privat Neben den finanziellen Sorgen kamen Vians gesundheitliche Probleme hinzu. privat Durch die harte Arbeit konnten sich Vian und ihre Familie nun eine gemeinsame Reise nach Portugal leisten. privat

Darum gehts Vian Tobal (20) flüchtete mit ihrer Familie vor 14 Jahren aus Syrien in die Schweiz.

Weil die Familie grosse finanzielle Sorgen hatte, begann Vian bereits mit 13 Jahren neben der Schule zu arbeiten.

Mit 20 Minuten sprach sie über ihre bewegende Geschichte.

Wie belastend Geldsorgen für eine Familie sein können, weiss Vian Tobal (20) aus Basel nur allzu gut: «Schon als Kind bekam ich mit, wie sehr meine Eltern unter Druck standen, uns durchzubringen.» Sowas wie shoppen gehen, Ausflüge in den Zoo oder einfach mal eine Glace essen gehen, habe es nicht gegeben: «Wir hatten nicht mal einen Fernseher. Unsere Kleidung kam von Caritas, das Essen von der Tafel, Ferien kamen gar nicht infrage.»

Wie Vian erzählt, flüchtete die Familie 2009 vor dem Krieg in Syrien in die Schweiz: «Wir zogen nach Liestal in eine Asylwohnung. Da meine Eltern keine Aufenthaltsbewilligung hatten und die Sprache nicht beherrschten, durften sie die ersten drei Jahre nicht arbeiten.» Später hätten die Eltern Sozialhilfe bezogen und seien nebenbei am Werkhof der Gemeinde freiwillig tätig gewesen. Erst 2018 habe der Vater bei einer Bäckerei einen Job erhalten. «Er verdiente auf Stundenbasis. Das Geld reichte hinten und vorne nicht aus.»

Um ihre Eltern finanziell zu unterstützen, habe sie bereits mit 13 Jahren Nachhilfeunterricht gegeben: «Ich bekam zwar nur fünf Franken pro Stunde, konnte damit aber zumindest meine Schulsachen kaufen», so die Baslerin. Als sie ins Gymnasium kam, sei das Geld immer knapper geworden: «Alles hat gekostet: Bücher, Schulmaterial oder auch Ausflüge und Schulreisen. Meine Eltern kamen gar nicht hinterher und es tat mir weh, sie so kämpfen zu sehen.»

«Ich brach das Gymnasium ab und arbeitete Vollzeit»

Neben den finanziellen Sorgen kamen Vians gesundheitliche Probleme hinzu. «Ich wurde mit einer Gehbehinderung geboren und brauchte bisher 16 Operationen. Die Reha-Behandlungen wurden von der Krankenkasse teilweise nicht übernommen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass meine Familie meinetwegen noch mehr Kosten hatte.»

Mit 17 Jahren habe sie sich deshalb entschlossen, einen Job bei einer Fastfood-Kette anzunehmen: «Am Anfang waren es nur die Wochenenden, an denen ich arbeitete. Um mehr Geld zu verdienen, nahm ich schliesslich auch die Schichten unter der Woche an. Nach Schulschluss arbeitete ich also täglich von 17 bis 23 Uhr», erzählt Vian.

Die Pausen habe sie dabei für Hausaufgaben oder zum Lernen genutzt. «Ich verdiente so 4000 Franken pro Monat. Damit konnte ich die Krankenkasse für die ganze Familie übernehmen sowie die Schulkosten für meinen fünf Jahre jüngeren Bruder und mich zahlen.» Auch den Führerschein habe sie in dieser Zeit gemacht. Die Konsequenz: «Meine Leistungen in der Schule liessen nach. Ich war im Unterricht oft müde oder blieb krank zu Hause. Schliesslich brach ich das Gymnasium ab und arbeitete Vollzeit», erzählt die 20-Jährige.

«Ich will ein Buch über meine Geschichte schreiben»

Nach rund einem Jahr bei der Fastfood-Kette habe sie noch zwei Praktika im Gesundheitswesen gemacht: «Auch wenn die Jobs nicht so gut bezahlt waren, reichte das Geld aus, um einen grossen Teil der Kosten zu decken.» Mit 19 Jahren habe sie dann eine kaufmännische Lehre bei einer Privatbank begonnen: «Meine Ausbildung macht mich sehr glücklich. Der Beruf ist sehr interessant und ich verdiene auch hier genug, um meine Familie zu unterstützen.»

Mittlerweile habe sich die Familie auch ein Auto leisten können: «Wir haben sogar einen Hund, der unser Familienleben komplett macht.» Nach der Lehre plant sie, die Passerelle zu machen und Wirtschaft an der Universität Basel zu studieren. Doch ihr grösster Wunsch: «Bis 20 hatte ich schon fünf verschiedene Jobs. Ich will ein Buch über meine Geschichte schreiben. Denn es gibt viele Menschen, die denselben Kampf führen und von Armut betroffen sind. Vor allem Kindern mit Migrationshintergrund wird zu wenig Achtung und Aufmerksamkeit gewidmet. Diesen Kindern und Jugendlichen muss zugehört werden.»

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, in Armut? Hier findest du Hilfe: Winterhilfe Caritas Tischlein deck dich, Lebensmittelh ilfe