Zwei Drittel wollen online auf Schnäppchenjagd gehen

Am 27. November findet der Black Friday statt. Die Corona-Krise wird aber auch den beliebten Schnäppchentag verändern: «Im Gegensatz zu 2019 will die grosse Mehrheit am Black Friday 2020 online shoppen», erklärt Tamara Haag, Black-Friday-Expertin und Gründerin der Deal-Plattform Blackfridayschweiz.ch. So wollen zwei von drei Schweizern lieber online auf Schnäppchenjagd gehen. 2019 wollten am Black Friday noch 67 Prozent der Schweizer im stationären Handel einkaufen. «Die Leute haben sich während des Lockdown und auch in den Folgemonaten vermehrt mit dem Thema Onlineeinkaufen beschäftigt und sich daran gewöhnt», erklärt Haag. Die Pandemie habe den Wandel von stationär zu online stark beschleunigt.