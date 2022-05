«Heutzutage wollen Frauen Brüste und einen Po haben»

Erst vor einigen Wochen verriet nämlich ihr Mann David in einem Interview, dass sich die Britin seit Jahren an einen sehr strikten Ernährungsplan hält.

In einem Interview mit dem «Grazia» -Magazin hat die Vierfachmutter nämlich verraten: «Es ist eine altmodische Einstellung, sehr dünn sein zu wollen.» Dazu erklärte sie, dass moderne Frauen «gesund und kurvig aussehen wollen. Sie wollen Brüste haben – und einen Hintern.» Von dieser Meinung liess sich die Britin durch ihre Reise nach Miami überzeugen. In den USA gäbe es viele wirklich kurvige Frauen, die zu ihrer Figur stehen würden und auch kurvig sein wollten. Dies sei für sie eine befreiende Einstellung gewesen.

Isst jeden Tag gegrillten Fisch und gedämpftes Gemüse

Wirkliche Kritik erntete die Designerin aber vor allem für ihre neue Kollektion, die sie im gleichen Interview anpreist. Mit dem VB-Kleid vermarktet sie einen «strengen Strick, der in der Taille einschneidet und einen an den richtigen Stellen formt». Dazu erklärte sie: «Je kurviger man ist, desto besser sieht das Kleid an einem aus.» Trotz dieser Aussage sind die Designer-Klamotten aber nur bis Grösse 48 erhältlich. Viele Fans sehen das als diskriminierend an und teilen dazu auf Twitter ihre Meinung. Eine Userin schrieb: «Ich kann nur über Victoria Beckhams Artikel lachen, indem sie Kleider für ‹curvy› Frauen anbietet, aber diese nur bis Grösse 48 verkauft.» Während eine andere meinte: «Vielleicht schafft sie es irgendwann, ihre Grössen für XL auch korrekt zu machen.»