Victoria Beckham könnte ihre eigene Dokumentation bekommen

Fans können sich wohl bald auf mehr Stoff über den berühmten Familienclan freuen. Denn Victoria Beckham ist angeblich an einer eigenen Doku interessiert.

1 / 5 Oft ist Victoria an der Seite von David zu sehen, doch bald soll sie im Rampenlicht stehen: Sie soll ihre eigene Serie bekommen. AFP In der neuen Netflix-Doku «Beckham» kam sie zwar seltener als David zu Wort, überzeugte die Zuschauerinnen und Zuschauer aber mit ihrem Humor. AFP Ob sie dann mehr zur angeblichen Affäre Davids mit Rebecca Loos (46) sagen wird? IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Die Netflix-Doku «Beckham» ist ein Hit, thematisiert aber hauptsächlich David Beckhams Leben.

Nun soll eine Serie mit Victoria im Fokus in Planung sein.

Grob soll es darum gehen, wie sie sich vom Spice Girl zur Designerin entwickelt hat.

Im jüngsten Netflix-Hit «Beckham» kam Victoria (49) deutlich seltener zu Wort als ihr Mann. Doch das soll sich nun ändern.

Angeblich soll sie bereits in Gesprächen zu einer Sendung sein, die ihren Werdegang vom Spice-Girls-Mitglied zur Designerin nachzeichnet. In der Dokumentation ihres Mannes zeigten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer überrascht, wie lustig Victoria sei. In ihrer eigenen TV-Sendung soll das noch mehr zum Vorschein kommen.

Beckham-Doku an der Netflix-Spitze

Mit der vierteiligen Netflix-Doku «Beckham» feiert David Beckham (48) aktuell einen grossen Erfolg. Die Geschichte seiner Fussballkarriere, die auch Einblicke in sein Privatleben gibt, wurde am 4. Oktober veröffentlicht und setzte sich sofort an die weltweite Netflix-Spitze. Bisher streamten schon 25 Millionen Haushalte die Folgen.

Angesichts dieses Erfolgs ist nun wohl auch seine Frau auf den Geschmack gekommen. Wie «The Sun» berichtet, soll sie an einer Sendung über ihre Karriere interessiert sein. Die britische Zeitung zitierte eine Quelle mit den Worten: «Es wird ein Dokumentarfilm sein, der Victorias kometenhaften Aufstieg in der Modewelt beleuchtet, wie sie aus dem Nichts ein Mode- und Beauty-Imperium aufgebaut hat.» Der Fokus solle stark auf ihrer Marke liegen, «aber es wird detailliert beschrieben, wie sie nach den Spice Girls die Zweifler überwinden und sich den Zynikern widersetzen musste». Sie habe schliesslich viel «Blut, Schweiss und Tränen» in ihre Neuerfindung gesteckt und das alles neben den Kindern gemeistert.

Die 49-Jährige hatte ihr luxuriöses Modelabel 2008 gegründet, 2011 folgte eine preiswertere Marke. Zudem könnten die Zuschauer in der Victoria-Beckham-Serie weiter entdecken, wie witzig und sarkastisch die in der Öffentlichkeit so selten lachende Designerin sei.

Kampf für die Familie

Neben ihrem beruflichen Werdegang sollen aber auch ihre Beziehung zu David Beckham sowie Freundschaften mit anderen Prominenten thematisiert werden. Seit 1999 ist sie mit der Fussballlegende verheiratet, das Paar hat vier Kinder. In der Netflix-Doku «Beckham» wurde auch die herausforderndste Zeit ihrer Liebe thematisiert: seine angebliche Affäre mit seiner ehemaligen Assistentin Rebecca Loos (46). Victoria Beckham gestand, dass die Monate danach die «schwersten» ihres Lebens gewesen seien. Unterdessen gab David Beckham zu, dass er immer noch nicht wisse, wie sie diese Krise von 2003 überstanden haben. Ihnen sei aber klar gewesen, dass sie «für ihre Familie kämpfen» müssten.

