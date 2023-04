Victoria Beckham trainiert, David zeigt sich nackt im Hintergrund

Corbis via Getty Images

Die 49-Jährige lässt es sich nicht nehmen, ihn daraufhin in ihrer Story zu markieren. Ihr Kommentar dazu: zwei lachende Emojis.

Da wollte David Beckham (47) wohl die Aufmerksamkeit seiner Frau auf sich ziehen. Während Posh Spice, Victoria Beckham, ihren fast 31 Millionen Followerinnen und Followern Einblick in ihre Sportroutine geben will, entsteht ein Schnappschuss der 49-Jährigen, den sie auf Instagram teilt.

Zu sehen ist die Modedesignerin, wie sie ihren Oberkörper trainiert, im Hintergrund ihr nackter Ehemann, der im Spiegel zu sehen ist. Nur Victorias Kopf versperrt die Sicht auf Davids bestes Stück. Mit Lach-Emojis markiert die vierfache Mutter den einstigen Fussball-Star in ihrer Instagram-Story.

David Beckham weiss seine Frau zu schätzen

Dass sich das Paar gegenseitig in den jeweiligen Posts immer wieder markiert und auch erwähnt, ist nichts Neues. Erst kürzlich postete der Ex-Kicker eine Reihe von Fotos von seiner Liebsten und deren vier Kindern. Darunter liebevolle und lobende Zeilen an seine Frau: «Ich hätte mir als Kind nicht mehr Unterstützung und Liebe wünschen können als die meiner Mutter. Dann habe ich eine Frau getroffen, die nicht nur stark und engagiert ist, sondern auch die tollste Mutter für unsere Kinder.»

David und Victoria Beckham sind bereits seit 1999 das Vorzeigepaar Hollywoods und haben vier gemeinsame Kinder – Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper Seven (11). Seit 2008 lebt die Familie in Los Angeles. Während Victoria ihre Karriere als Girlband-Mitglied und Sängerin an den Nagel hängte und anfing, sich als Modedesignerin einen Namen zu machen, beendete David seine aktive Karriere als Fussballer 2013. Seither ist er als Model und Fussball-Funktionär unterwegs. Seit 2021 fungiert er zudem als offizieller Sportbotschafter von Katar.