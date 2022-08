Victoria Beckhams Modefirma hat Schulden von über 62 Millionen Franken

Die Corona-Pandemie hat weltweit unzählige Unternehmen geschädigt und in finanzielle Schieflage gebracht. So auch die Modefirma von Designerin Victoria Beckham . Wie das Onlineportal von «The Mirror» berichtete, hat das Label der 48-Jährigen im Jahr 2020 umgerechnet rund acht Millionen Franken Schulden gemacht.

Wie stehts nun um das private Vermögen der Beckhams?

Trotzdem möchte die Ehefrau von David Beckham (47) an ihrer Firma festhalten. Und das, obwohl bereits ein Wirtschaftsprüfer «erhebliche Zweifel» am Erfolg des Unternehmens kundgab. Wie die Unternehmenssprecherin weiter sagt, hätten sie inzwischen grosse Schritte unternommen, um die Schulden in den Griff zu bekommen: «Die Holding hat schnell auf die Auswirkungen der Pandemie reagiert und ihre Einnahmen und Ausgaben kontrolliert, was zu einer deutlichen Reduzierung ihrer Betriebsverluste um 57 Prozent führte.» Weiter erklärt sie: «Das hat dank Kosteneinsparungen im gesamten Unternehmen und der Neuausrichtung des Geschäftsmodells geklappt.» So seien bereits für dieses Jahr neue Produkteinführungen für «Victoria Beckham Beauty» geplant.