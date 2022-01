Victoria's-Secret-Model Romee Strijd geniesst Ferien in Grindelwald

Für den Skiurlaub mit ihren Liebsten hat sich die Holländerin im Berner Oberland niedergelassen. In romantischer Kulisse wurde ihr nun die Frage aller Fragen gestellt.

Ferien in Grindelwald : Victoria's-Secret-Engel Romee Strijd hat sich in der Schweiz verlobt

1 / 11 Bereits seit zwölf Jahren sind Romee Strijd und Laurens van Leeuwen ein Paar. Nun wagte er sich auf die Knie und stellte dem Model offiziell die Frage aller Fragen. Instagram/romeestrijd In einem früheren Vlog offenbarte die 26-Jährige, dass das Paar bereits seit 2018 «aus praktischen Gründen» Standesamtlich verheiratet sei. Nun aber holen sie offenbar die zeremoniellen Schritte ganz romantisch nach. Instagram/laurensvleeuwen Stolz präsentiert sie den Ring auf Instagram. Instagram/romeestrijd

Darum gehts Romee Strijd erlangte als Unterwäschemodel für Victoria's Secret internationale Bekanntheit.

Die 26-Jährige weilt aktuell mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der Schweiz. Angereist sind sie mit dem Privatjet.

Für die Skiferien hat sich die kleine Familie für Grindelwald im Berner Oberland entschieden.

Die Zeit in den Bergen nutze ihr Mann Laurens für ein spezielles Vorhaben: Er stellte ihr die Frage aller Fragen.

Derweil teilt sie ihre Erlebnisse mit ihren Fans auf Instagram.

Hoch oben in den Bergen ist das Victoria's-Secret-Model Romee Strijd der Wolke sieben ganz nahe. Die 26-Jährige durfte sich nämlich über eine ganz besondere Überraschung freuen. In den Skiferien in Grindelwald ging ihr Liebster vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. «Ich habe Ja gesagt», schreibt sie zu einer Reihe von Bildern, die den herzigen Überraschungsmoment zeigen. Dazu setzt sie einen Ring- und einen Herz-Emoji dazu.

Mit Laurens van Leeuwen (31) ist die Niederländerin bereits seit zwölf Jahren zusammen – und seit 2018 gar standesamtlich verheiratet. In einem früheren Vlog offenbarten die beiden, dass sie diesen Schritt «aus praktischen Gründen» gewagt hätte. Nun aber holen sie offenbar den romantischen Part nach. Und dafür scheute der DJ keine Aufwände: Mit einem Helikopter der Air Glacier gings hoch hinaus, wo er ein Schneesofa mit Decken und Schafsfellen herrichten liess. Laternen und Rosenblätter sorgten für ein wohliges Setting, während Snacks und Champagner bereitstanden. Auch der XXL-Verlobungsring lässt sich blicken. Er wurde von der Schmuckdesignerin Nicole Wegman entworfen.

Seit einer Woche in der Schweiz

Vor rund einer Woche postete die Niederländerin ihren ersten Schnappschuss auf Instagram. Das Bild zeigt sie, wie sie in einen Privatjet einsteigt. Darunter kommentierte sie: «Auf in die Schweiz mit meinen Liebsten.» Mit an Bord des Luxusfliegers war nebst Ehemann Laurens auch ihre gemeinsame Tochter Mint. Niedergelassen hat sich das international erfolgreiche Dessous-Model mit ihren Liebsten im Boutiquehotel Glacier. Eine Nacht im Haus gibt es für rund 350 Franken – inklusive Jacuzzi mit Blick auf die verschneite Berglandschaft.

Die bisherigen Tage verbrachten sie primär bei Spaziergängen in der Natur und auf der Skipiste. Doch auch abenteuerliche Programmpunkte mit Nervenkitzel-Garantie standen bei den Turteltauben auf der Liste. So genoss sie die Aussicht bei einer Zip-Line-Fahrt und blickte bei der Begehung des bekannten «First Cliff Walks» direkt in die Tiefe hinunter. Der Steg ragt rund 45 Meter hinaus ins Nichts.

Die Eindrücke hält sie auf Instagram fest und gewährt ihren Fans in den Storys Einblicke in ihr Ferienalbum. Unter einem Post schwärmt sie: «Ich kann nicht glauben, wie schön es hier in der Schweiz ist».