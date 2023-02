Victoria Swarovski lässt sich von Ehemann Werner Mürz scheiden

So soll die «Let’s Dance»-Moderatorin bereits aus der gemeinsamen Villa in München ausgezogen sein.

Beruflich könnte es bei Victoria Swarovski nicht besser laufen. Erst kürzlich moderierte sie die Eröffnungsshow von «Let’s Dance» auf RTL . Doch privat hängt der Haussegen schief. Die 29-Jährige und ihr Ehemann, der Immobilienunternehmer Werner Mürz (46), lassen sich nach sechs Jahren Ehe scheiden. Dies bestätigt das Management der Kristallerbin. «Ja, Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen», heisst es gegenüber der «Bunte». Victoria soll sogar bereits aus der gemeinsamen Villa in München ausgezogen sein.

Victoria Swarovski sprach im Herbst noch von ihrem Kinderwunsch

In einem Interview im vergangenen Herbst sprach die gebürtige Tirolerin darüber, wie sehr sie sich freue, mit ihrem Gatten eine Familie zu gründen. «Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen», so Swarovski. Weiter verriet sie im Interview mit «Bild», dass sie bis zu ihrem 30. Geburtstag Mutter werden wollte.

Victoria und Werner waren zwölf Jahre lang ein Paar. 2017 dann die heimliche standesamtliche Trauung in Kitzbühel. Nur vier Wochen später gab sich das Paar in einer grossen kirchlichen Trauung im italienischen Triest das Jawort. «Ich war superaufgeregt, die Trauung war so emotional und schön», berichtete die Moderatorin nach der standesamtlichen Hochzeit gegenüber «Bild».