Victoria Swarovski und Mark Mateschitz kaufen Luxusliebesnest

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski verfügen rund um ihre neue Villa in Andalusien über die Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Ressorts. Noch befindet sich das Anwesen in der Bauphase.

Victoria Swarovsky und Mark Mateschitz haben in ein Neubauprojekt an der spanischen Küstenstadt Marbella investiert.

Das Paar, das sonst zwischen dem Salzburger Land, wo sich der Sitz von Red Bull befindet, und Kitzbühel pendelt, will sich in Marbella demnach einen erholsamen Rückzugsort erschaffen. Die Kristall-Erbin selber hat eine spezielle Beziehung zum Ort, so hat sie laut «Bild» in ihrer Kindheit viel Zeit in den Ferien dort verbracht. Auch ihre Mutter soll ein Haus in der Region besitzen.