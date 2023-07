Ausgelassen wie nie: Victoria und David Beckham gehen beim Karaoke-Singen zu Spice-Girls-Song ab

Dieser Auftritt lässt Spice-Girls-Fans auf Tiktok gerade ausflippen.

Darum gehts Victoria und David Beckham haben es am Wochenende zünftig in Miami krachen lassen.

Die beiden legten sogar einen gemeinsamen Karaoke-Auftritt hin.

Victoria schlüpft dabei in ihre alte Spice-Girls-Rolle – und die Fans lieben es.

Victoria Beckham (49) teilte am Sonntag ein Video auf ihrem Tiktok-Kanal, das die Herzen der Community im Sturm erobert hat: Bereits über 1,5 Millionen Mal wurde es bereits angesehen. Es zeigt die Modedesignerin zusammen mit Ehemann David Beckham beim Karaoke-Singen. Als wäre das alleine nicht schon grossartig genug, performen die beiden dazu auch noch den Spice-Girl-Hit «Say You’ll Be There».

Die sonst eher zurückhaltende Victoria gibt als ihr Alter Ego «Posh Spice» alles. Sie animiert sogar ihren David zum Mitmachen, in dem sie ihm spielerisch das Mikrofon hinhält und mit ihm tanzt. Beide haben sichtlich Spass und sind ausgelassen. «Wir wärmen unsere Stimmen in Miami auf, es wird noch mehr geben», schreibt Victoria zum Video.

Kommt es nun doch noch zu der langersehnten Spice-Girls-Reunion in Originalbesetzung? In einem Interview mit «The Sun» im Mai hatte Mel B (47) zumindest eine Andeutung gemacht. Es gäbe ein geplantes Projekt, bei dem Victoria mit an Bord sein soll. «Was das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, denn wir sind gerade dabei, das zu perfektionieren, was wir alle fünf zusammen machen werden, aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden», so Mel B. Im Jahr 2019 gingen sie, Melanie C (49), Emma Bunton (47) und Geri Horner (50) auf UK-Tour – damals ohne Victoria.

Victoria Beckham: «Was für eine Nacht»

Nun scheint Posh aber wieder auf den Geschmack gekommen zu sein, wie die Karaoke-Performance beweist. Auf Instagram, wo das Video des Auftritts ebenfalls teilte, ergänzt sie: «Einfach eine ganz normale Ausgangsnacht in Miami.» Und: «Nein, ich habe nicht wirklich so viel getrunken.»

Davor gab sie mit einem weiteren Post einen kleinen Einblick in einen wohl sehr lustigen Partyabend. «Was für eine Nacht, die wir feiernd mit Freunden in Miami verbrachten», so Victoria und fügte noch ein «ich liebe dich» an Ehemann David gerichtet an.

Das Paar hatte am Wochenende tatsächlich Grund zu feiern: So hat der Fussballclub «Inter Miami», dessen Mitbegründer David Beckham ist, das Spiel gegen «Cruz Azul» gewonnen. Dabei stand besonders das Traum-Debüt von Fussballlegende Lionel Messi, der am 15. Juli bei Inter Miami unterschrieben hatte, im Vordergrund.

An dem Abend war eine ganze Reihe prominenter Gäste im Publikum, so etwa Serena Williams (41), LeBron James (38), Marc Anthony (54) oder Kim Kardashian (42). Unter anderem mit Letzterer und Tochter Harper (12) posierte Victoria dann auch für ein paar Schnappschüsse, die sie auf Instagram teilte.