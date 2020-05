Aktualisiert vor 14h

Corona-Krise

Victoria’s Secret macht Hunderte Läden dicht

Die kriselnde Dessous-Marke Victoria’s Secret will in den nächsten Monaten Hunderte Shops schliessen. In den nächsten Jahren könnten weitere Schliessungen folgen. Der Mutterkonzern glaubt nicht, dass sich die Besucherfrequenz nach der Corona-Krise normalisiert.

von Fabian Pöschl

1 / 8 Die Mutterfirma von Victoria’s Secret will wegen der Corona-Krise ein Viertel der Dessous-Läden in den USA und Kanada schliessen. Foto: Keystone Auch bei der US-Kette Bath & Body Work plant der Mutterkonzern Ladenschliessungen. Foto: Keystone Wegen der Corona-Krise scheiterte schon die geplante Mehrheitsübernahme von Victoria’s Secret wenige Wochen zuvor. Foto: Keystone

Darum gehts Die kriselnde Unterwäschemarke Victoria’s Secret will wegen der Corona-Krise ein Viertel der Dessous-Shops in den USA und Kanada schliessen.

In den nächsten Jahren könnten weitere Stores schliessen.

Schon der geplante Verkauf von Victoria’s Secret platzte wegen der Pandemie.

Die kriselnde Unterwäschemarke Victoria’s Secret setzt wegen der Corona-Krise den Rotstift an. Der US-Mutterkonzern L Brands will in den nächsten Monaten ein Viertel der Dessous-Shops in den USA und Kanada schliessen. Pläne zu anderen Ländern gab das Unternehmen nicht bekannt, doch die Schliessungen könnten erst der Anfang sein. L Brands warnte vor weiteren Schliessungen in den nächsten Jahren, wie CNN berichtet. In Nordamerika gibt es etwa 1100 Shops von Victoria’s Secret und weltweit rund 500 weitere.

Gleichzeitig gab L Brands am Donnerstag auch bekannt, dass es 50 von rund 1700 Läden der US-Kette Bath & Body Works schliessen wolle. Das Unternehmen rechne nicht damit, dass die Besucherfrequenz nach der Krise wieder zur Normalität zurückkehren werde. Der Umsatz von L Brands ging im ersten Quartal um 37 Prozent zurück, weil die meisten Ladengeschäfte während der Pandemie geschlossen blieben. Nach Bekanntgabe der Schliessungspläne nahmen die Aktien von L Brands am Donnerstag um 18 Prozent zu.

Victoria’s Secret kämpft mit Imageproblemen

Wegen der Corona-Krise scheiterte schon die geplante Mehrheitsübernahme von Victoria’s Secret wenige Wochen zuvor. Die Vereinbarung sah vor, dass der Finanzinvestor Sycamore Partners 55 Prozent der Firma für eine halbe Milliarde US-Dollar übernimmt. Doch der Käufer beanstandete, dass L Brands gegen Übernahmebedingungen verstossen habe, indem es etwa im Zuge der Corona-Pandemie zahlreiche Filialen geschlossen und Mitarbeiter beurlaubt habe.

Victoria’s Secret hat sich bei L Brands vom Aushängeschild zum Sanierungsfall entwickelt. Das Reizwäsche-Label, das bei seinen Modenschauen jahrelang die Elite der Topmodels über den Laufsteg schickte, kämpft mit Imageproblemen und sinkenden Verkäufen. Die auf makellose, leicht bekleidete Frauenkörper setzende «Sex Sells»-Vermarktung wurde in Zeiten von «Body Shaming»-Debatten und der #MeToo-Bewegung zum Stein des Anstosses. Zudem brachten Berichte über Belästigungsvorwürfe gegen Manager die Marke unter Druck.