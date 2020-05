Nadine Leopold

«Victoria’s Secret»-Model klagt wegen Nacktfotos

Das Magazin «Madame» hatte Oben-Ohne-Bilder von Nadine Leopold abgedruckt. Angeblich ohne deren Zustimmung. Jetzt kommt es zum Prozess.

Der Streit zwischen Nadine Leopold und der Hamburger Zeitschrift «Madame» geht in die nächste Runde. Das österreichische Model hatte Ende April schwere Vorwürfe gegen die Modezeitschrift erhoben. In einer Fotostrecke mit Leopold, die im Juli 2019 erschienen war, ist ihr nackter Busen inklusive Nippel zu sehen. Die 26-Jährige habe die Bilder jedoch nie abgenommen, wie sie in einem langen Instagram-Post erläuterte. «Das war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich in meiner zehnjährigen Model-Karriere machen musste. Ich habe mich als Frau noch nie so misshandelt und verletzt gefühlt. Meine Rechte und mein Vertrauen wurden missbraucht.»