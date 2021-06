Victoria’s Secret setzt jetzt auf Feminismus

Neben inklusiven Unterwäsche-Brands wie Savage x Fenty von Rihanna wirkte das Konzept aus der Zeit gefallen, das zeigte sich auch an den von Jahr zu Jahr sinkenden Umsätzen. Dazu kamen zahlreiche Belästigungsvorwürfe gegen die Manager , Verbindungen zu Jeffrey Epstein und wilde Verschwörungsmythen (Victoria's Secret solle seine Kundinnen über Chips in den BHs tracken).

Während die halbe Welt über #Metoo und Body Positivity spricht, hat es ein Unternehmen, das ausschliesslich normschöne, schlanke Frauen in High Heels und Push-up-BHs über den Laufsteg schickt und mit Engelsflügeln verziert, schwer.

Darum geht die Marke jetzt in die Offensive und erfindet sich komplett neu. Das ambitionierte Ziel: «Wir sind auf dem Weg, der grösste Fürsprecher für Frauen weltweit zu werden», sagt Firmenchef Martin Waters in einer Mitteilung. Das sei eine «dramatische Veränderung».

Diese Frauen sollens richten

Ausserdem Model und trans Frau Valentina Sampaio sowie die 38-jährige Priyanka Chopra – indische Schauspielerin, Tech-Investorin und vor allem lautstarke Feministin. «Ich freue mich darauf, inklusive Kollektionen zu entwickeln. Ich freue mich auch, dass sich alle Kundinnen von Victoria’s Secret repräsentiert fühlen und endlich das Gefühl haben, dazuzugehören», so Chopra.

Für das neue Image wurde der Werberiese WPP an Bord geholt. Man wolle nun «das echte Spektrum aller Frauen» darstellen. Der Plan des neuen Marketingteams scheint bislang aufzugehen. Die Geschäfte liefen zuletzt wieder besser und vor Kurzem kündigte der Mutterkonzern L Brands sogar an, Victoria’s Secret weltweit als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen zu wollen.