Ein Stück Aluminium geht um die Welt

Den Sparschäler Rex der Firma Zena gibt es seit 1947. Erfunden hat ihn Alfred Neweczerzal, der schon in den 30er-Jahren in Zürich an ersten Produkten rumbastelte. Der Griff des Schälers ist aus einem Stück Aluminium gefertigt. Heute zählt das Produkt zu den Schweizer Designklassikern und erhielt schon diverse Auszeichnungen. Zena mit Sitz in Affoltern am Albis ZH und elf Mitarbeitern produziert den Schäler vollständig in der Schweiz. Jedes Jahr werden rund 2 Millionen Stück gefertigt. Davon sind 60 Prozent für den Export bestimmt. Erhältlich ist der Schäler in über 22 Ländern. Zu kaufen gibt es ihn in der Schweiz schon ab rund 3 Franken.