Video zeigt Momente vor Absturz des Sea World-Helikopters

Australien : Video aus dem Cockpit zeigt letzte Momente vor dem Heli-Crash

Helikopter-Rundflüge über der berühmten Gold Coast an der australischen Ostküste sind in einer Tragödie geendet: Zwei Helikopter kollidierten am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) in der Nähe des Themenparks Sea World in der Luft. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, drei weitere schweben in Lebensgefahr, wie Polizeisprecher Gary Worrell mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war einer der Helis gerade gestartet, der andere wollte landen, als die Rotoren miteinander in Kontakt kamen.