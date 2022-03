Kiew leitet Untersuchung ein – Video soll zeigen, wie ukrainische Soldaten russische Kriegsgefangene foltern

Der Kreml beschuldigt die Ukraine, russische Kriegsgefangene zu foltern. Auf Social Media geht derzeit ein Video viral, auf dem ukrainische Streitkräfte eine Gruppe russischer Soldaten in der Region Charkiw in die Beine schiessen, während diese gebunden am Boden liegen. In dem fast sechs Minuten langen Video hört man ukrainische Soldaten sagen, dass sie eine russische Aufklärungsgruppe gefangen genommen haben, die von Olchowka aus operierte, einer Siedlung etwa 32 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.