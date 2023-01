Leimiswil: Video von Bub an Fussgängerstreifen geht viral

Auf Tiktok geht derzeit ein Video aus Leimiswil (Gemeinde Madiswil BE) viral. Darauf zu sehen ist, wie sein Sohn versucht, einen gefährlichen Fussgängerstreifen zu überqueren – doch kein Auto will anhalten. Erst als der Bub mit der Stablampe des Vaters da steht, hält ein Auto an und lässt es passieren. «Muss eigentlich zuerst ein Kind überfahren werden, bevor etwas passiert?», fragt der Vater im Video. «Das kanns doch nicht sein.»