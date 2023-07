Tat gefilmt: Zürcher wird wegen Büsiquäler-Video gejagt – jetzt spricht seine Mutter

«Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mein Sohn so etwas machen würde», sagt seine Mutter.

Ein Video, in dem ein Kätzchen gequält und misshandelt wird, sorgt für Entsetzen.

Mehrere junge Männer treten auf einer Katze herum und lachen dabei: Ein Handyvideo dieser Schreckenstat wird derzeit schweizweit auf Social Media geteilt. Wie etliche Userinnen und User behaupten, soll es sich bei einem der jungen Männer im Video um einen 16-jährigen Zürcher handeln. Seit Samstag werden unter anderem sein Name, Bilder von ihm und seine Social-Media-Profile verbreitet. Wie 20 Minuten weiss, ist der Jugendliche derzeit in den Ferien in der Balkanregion.