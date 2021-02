DR Kongo : Video zeigt Attentat auf italienischen Botschafter

Der italienische Botschafter in der Demokratischen Republik Kongo fiel am Montag einem Attentat zum Opfer und starb im Spital. Die ruandischen Hutu-Rebellen bestreiten, den Anschlag verübt zu haben.

Zum Angriff auf den italienischen Botschafter in der Demokratischen Republik Kongo, Luca Attanasio, kursieren in den sozialen Netzwerken Videoaufnahmen. Attanasio war am Montag in der Region Nord-Kivu unterwegs, als es in der Nähe zur Grenzstadt Goma zum Angriff kam. Attanasio erlag seinen Verletzungen im Spital. Auch der Fahrer und der Leibwächter Attanasios kamen beim Attentat ums Leben.