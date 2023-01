Video zeigt bizarren Restaurantbesuch von Britney Spears

Am Freitagabend besuchte die 41-Jährige mit ihrem Ehemann Sam Asghari (28) das Restaurant «Joey». Als das Promi-Paar die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zieht, beginnen diese zu filmen. Scheinbar zu viel für Britney. Zeugen zufolge soll sie «manisch» geworden sein und angefangen haben, Kauderwelsch zu reden.

Britney Spears und ihr Ehemann Sam Asghari besuchten am Freitagabend ein Restaurant in Los Angeles. Das Lokal «Joey» war gut besucht, als das berühmte Ehepaar mit seinem Bodyguard dort auftauchte. Doch zum Essen kamen die beiden nicht. Denn als sie von Gästen erkannt wurden, zückten diese direkt ihre Handys und und begannen zu filmen. Dies war scheinbar zu viel für die Musikerin.

Sam sei kurz zuvor laut den Anwesenden sichtlich verärgert vom Esstisch aufgestanden und habe das Lokal verlassen. Seine Frau liess der 28-Jährige dabei zurück. Zwei Minuten später folgt Britney ihrem Gatten samt Bodyguard aus der Tür. Was genau der Grund für Britneys Szene war, ist unbekannt. Die Sprecher des Promi-Paares nahmen zum Vorfall keine Stellung. Auf ihrem Instagram-Kanal postete sie allerdings wenig später ein Video, in dem sie wiederholt den Mittelfinger in die Kamera hält.