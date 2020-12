Am Sonntagabend, um 21.40 Uhr, sind an der Marktgasse in Altstätten SG zwei unbekannte Männer in eine Bijouterie eingebrochen. Sie brachen mit Werkzeug ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Schmuckladens. Dort stahlen sie diversen Schmuck und flüchteten mit dem Deliktsgut, das sie in zwei mitgebrachten Sporttaschen verstauten. Das Deliktsgut beläuft sich laut der Kantonspolizei St. Gallen auf rund 20'000 Franken. Weiter entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.