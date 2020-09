Mehrere Autofahrende meldeten der Kantonalen Notrufzentrale am Dienstag, dass sie in Richtung St. Margrethen einen Geisterfahrer gekreuzt hätten, der auf dem Überholstreifen in Richtung Rheineck unterwegs sei. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen rückten daraufhin aus. Sie sperrten die A1 bei der Ausfahrt Rheineck, wie es in einer Mitteilung heisst.