Video zeigt letzte Aufnahmen von letztem Tasmanischen Tiger

Der letzte seiner Art

Benjamin war am 19. Februar 1924 mit einem weiteren Beutelwolf in den Zoo gekommen. Während sein Begleiter bereits am 14. April 1930 starb, überlebte Benjamin erstaunlich lang: Mit 12 Jahren und 4 Monaten gilt er heute als der am längsten in menschlicher Obhut lebende Beutelwolf. Nach seinem Tod wurde Benjamin präpariert. Heute befindet er sich heute in der Art Gallery des Museums in Hobart.