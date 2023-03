USA: Schwarzer erstickt in Spital, Fall erinnert an George Floyd

1 / 4 Diese Szenen zeigen den Beginn des rund zwölfminütigen Videos. Screenshot/Youtube Mehr und mehr Personen drängen sich um den Mann, der aggressiv gewesen sein soll. Screenshot/Youtube Sie halten ihn fest und drücken ihm die Luft ab – elf Minuten lang. Screenshot/Youtube

Darum gehts In den USA sorgt der Tod eines Schwarzen in Polizeigewahrsam für Diskussionen.

Der 28-jährige Irvo Otieno soll demnach aggressiv gewesen sein.

Über zehn Minuten lang drückten die Polizisten ihm die Luft ab – der Mann starb noch vor Ort.

Nach dem Erstickungstod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz haben die US-Behörden ein Video von dem Vorfall veröffentlicht. Die am Dienstag freigegebenen Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie Polizisten den an Händen und Füssen gefesselten Irvo Otieno in einen Raum eines Krankenhauses im Bundesstaat Virginia zerren. Polizisten und Pfleger fixieren den 28-Jährigen dann minutenlang auf dem Boden.

Zu sehen ist schliesslich, wie die Männer von Otienos leblosem Körper ablassen. Nach einiger Zeit beginnen Einsatzkräfte mit einer Herzdruckmassage. Der 28-Jährige starb laut Autopsie durch Erstickung.

Sieben Polizisten wegen Mordes angeklagt

Der Vorfall hatte sich bereits am 6. März ereignet und in den USA für Empörung gesorgt. Die Staatsanwaltschaft legt sieben Polizisten und drei Krankenhausmitarbeitern Mord zweiten Grades zur Last. Im deutschen Recht entspricht das in etwa Totschlag in einem schweren Fall.

Otieno war von der Polizei von einem Gefängnis in das Krankenhaus Central State Hospital in der Stadt Petersburg gebracht worden, das auch über eine psychiatrische Einrichtung verfügt. Den Beamten zufolge soll Otieno sich bei der Einweisung «aggressiv» verhalten haben, weswegen er fixiert wurde.

«Schlechter als ein Hund behandelt»

Otienos Mutter sagte vergangene Woche, ihr Sohn habe eine psychische Krise gehabt. Die Polizisten hätten ihn behandelt «wie einen Hund, schlechter als einen Hund», sagte sie, nachdem ihr das Video gezeigt worden war. Der Anwalt der Familie, der bekannte Bürgerrechtsanwalt Ben Crump, sagte, die Polizisten hätten Otieno zwölf Minuten lang fixiert.

Der Vorfall erinnert an George Floyd, dessen qualvoller Erstickungstod 2020 in den USA landesweite Proteste ausgelöst hatte. Ein weisser Polizist hatte dem Afroamerikaner in der Stadt Minneapolis rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt klagte, er bekomme keine Luft.

