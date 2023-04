Kerenzertunnel: Video zeigt Massenkarambolage auf A3

Im Kerenzertunnel im Kanton Glarus kam es am Karfreitag zu einer Massenkarambolage. Das zeigt ein Video eines News-Scouts. «Ich war gerade auf dem Weg in die Osterferien in den Kanton Graubünden», sagt er zu 20 Minuten. Laut seiner Einschätzung waren rund fünf bis sieben Autos in den Crash verwickelt.