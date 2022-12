Serbische Militärfahrzeuge kurz vor kosovarischer Grenze gesichtet

Serbiens Präsident Vucic kündigte an, man werde formal beim KFOR-Kommandeur die Entsendung von Soldaten in Nord-Kosovo beantragen.

Nachdem der serbische Präsident Aleksandar Vucic am Samstag ankündigte, dass das Land bei der Nato die Entsendung serbischer Truppen in Nord-Kosovo beantragen werde, zeigen Videos auf Twitter erste Konvois serbischer Fahrzeuge. Es handelt sich bei den BOV M16 Miloš um gepanzerte Truppenfahrzeuge. Das Video wurde in einem serbischen Skigebiet aufgenommen, nur rund dreieinhalb Kilometer von der Grenze zu Kosovo entfernt.