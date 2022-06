Privatgrundstück in Mexiko : Video zeigt Tigerbiss – Mann stirbt

Auf einem Video, das momentan in den sozialen Medien kursiert, ist ein Mann zu sehen, wie einen Tiger streichelt. Dieser beisst zu. Nun berichten mexikanische Medien, dass der Mann an einer Lungenembolie verstorben ist.

Ein Mann ist in Mexiko an den Folgen eines Angriffs durch einen anscheinend privat gehaltenen Königstiger gestorben. Er hatte seine Hände durch einen Zaun in den Käfig des Raubtiers gesteckt und es zu sich gerufen – offenbar, um es zu füttern, wie in einem Video zu sehen war, das zunächst in sozialen Medien verbreitet wurde. Dieses zeigt weiter, wie der Mann den Tiger am Nacken krault und dieser ihm in den Arm beisst. Man hört Schreie, anschliessend ist eine Blutlache zu sehen.