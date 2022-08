Tödlicher Unfall in LA: Video zeigt völlige Zerstörung des Hauses, in das Anne Heche raste

Die US-Schauspielerin Anne Heche war am 5. August 2022 mit ihrem Auto in das Haus, in dem bisher Lynne Mishele wohnte, gerast.

So sieht es im Inneren des Hauses an der Walgrove Avenue in Los Angeles aus.

US-Schauspielerin Anne Heche ist am Sonntag an den Folgen eines schweren Autounfalls gestorben.

Ein schockierendes neues Video zeigt die Verwüstung des Hauses, in dem Lynne Mishele bis anhin wohnte. Anne Heches Auto war am vorletzten Freitag mit hoher Geschwindigkeit in das Gebäude an der Walgrove Avenue in Los Angeles gerast, das Fahrzeug war erst nach mehreren Metern zum Stehen gekommen. Das Auto und das Haus fingen Feuer. Am Sonntag, neun Tage nach dem Unfall, wurden bei der bereits für hirntot erklärten US-Schauspielerin die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet.