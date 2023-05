Video zeigt brutale Schlägerei am Birsköpfli in Basel

In der Nacht auf Sonntag kam es am Birsköpfli in Basel zu einem Gewaltakt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Birsköpfli in Basel zu einem Gewaltakt.

In der Nacht von Samstag auf den Sonntag ist es am Birsköpfli in Basel zu einem Angriff auf einen 17-Jährigen gekommen, so die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Montag. Der Täter sei flüchtig. Nun ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, was am Rheinufer passiert ist. Die Bilder sind brutal: Eine Glasflasche wird mehrere Male gegen den Hinterkopf des 17-Jährigen geschlagen. Chaos bricht aus, Personen rufen laut im Hintergrund.