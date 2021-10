Schönheits-OPs während Corona: Das Zoom Face ist auf dem Vormarsch

Ein Drittel der Erwachsenen haben während der unzähligen Videocalls in der Pandemie Zweifel an ihrem äusseren Erscheinungsbild entwickelt. Das fand eine Studie der Swinburne University in Melbourne heraus. Einer der Gründe dürften die etwa 40 Prozent der Gesprächszeit sein, in denen man das eigene Bild im Screen anschaut, statt das Gegenüber.