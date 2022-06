«Massives Problem»: Videoclips und 1000-Franken-Kopfgeld – so kämpfen Schulen gegen Lehrermangel

Die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr laufen in Uster auf Hochtouren. Da zurzeit noch Lehrpersonen fehlen, hat die Primarschule Uster einen herzigen Videoclip erstellt. Im knapp einminütigen Video laden die Schulkinder Nina und Matti «coole» Lehrerinnen und Lehrer ein, in Uster zu unterrichten. Dass nicht nur in Uster händeringend nach Lehrpersonen gesucht wird, zeigt ein Fall aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. In einer Schule in Heiden wird den Lehrpersonen für erfolgreich vermittelte Arbeitskräfte eine 1000-Franken-Prämie in Aussicht gestellt.