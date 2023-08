Basel: Videoüberwachung auf Dreirosenanlage installiert

Am Mittwoch wurden 16 Videokameras zur Überwachung der Dreirosenanlage in Basel installiert.

Am Mittwoch wurde auf der Dreirosenanlage in Basel Videoüberwachung installiert.

Kein Ort in Basel macht häufiger Schlagzeilen wegen Raub- und Gewaltdelikten als die Dreirosenanlage. Seit Mai hat die Basler Staatsanwaltschaft zehn derartige Delikte vermeldet, die sich dort zugetragen haben. Die Polizei patrouilliert mehrmals täglich. Drogendealer liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Gesetz. Und trotz der hohen Polizeipräsenz reisst die Gewalt nicht ab. Jetzt soll Videoüberwachung schaffen, was die Polizei bisher nicht geschafft hat, und den Brennpunkt befrieden. Die Polizei schreibt selbst: «Zu Videoüberwachungen wird nur in Ausnahmefällen gegriffen, wenn selbst eine häufige und deutliche Präsenz von Polizeipatrouillen nicht die gewünschte Wirkung erzielt.»