Fomo: Videos des lockeren Lebens setzen Junge unter Druck

Selbstverwirklichung statt Ausbildung oder Arbeit: Das taten laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union 2022 rund 568.000 junge Erwachsene allein in Deutschland. In der Schweiz betrug der Anteil der Menschen zwischen 15 und 24, die weder in der Ausbildung noch auf dem Arbeitsmarkt stehen, im Jahr 2020 ganze sechs Prozent. Neuere Zahlen sind nicht verfügbar.



Auf Social Media ist der Trend zum Geniessen des Lebens aber seit kurzem omnipräsent. «Geld kommt zurück, aber du wirst nie mehr in deinen Zwanzigern sein und in der Nacht in Paris Scooter fahren», heisst es in einem Tiktok-Video mit 3,4 Millionen Aufrufen.