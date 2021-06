Leigh Nicole - «Videos haben mein Leben zerstört» – Britische Fussballerin verklagt Pornhub

Am Freitag haben 34 Frauen in den USA die Porno-Plattform Pornhub verklagt. Sie werfen dem Besitzer von Pornhub, der Firma Mindgeek, vor, einen «Marktplatz für Kinderpornos» und «jede andere Form» von nicht einvernehmlichen Sex geschaffen zu haben.

Für ein Jahr arbeitsunfähig

Für lange Zeit konnte Leigh nicht mehr dem nachgehen, was sie am liebsten tut: Wegen der Videos musste sie das Fussballspielen für über ein Jahr ruhen lassen. In der Klage der 34 Frauen heisst es, Pornhub sei ein «klassisches kriminelles Unternehmen», dessen Geschäftsmodell auf der Ausnutzung von Aufnahmen basiere, die sexuelle Gewalt zeigen. 14 dieser Frauen geben an, zum Zeitpunkt der Aufnahmen minderjährig gewesen zu sein.