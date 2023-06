Das sagt die Stadtpolizei Zürich zu den Festnahme-Videos

Das ist passiert

Videoaufnahmen einer Szene, die sich am Montagabend in Zürich ereignete, sorgen in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen: Auf einem der Videos ist zu sehen, wie zwei Polizisten einen Mann festnehmen wollen. Als der Mann sich wehrt, bringen die Einsatzkräfte ihn zu Boden. Dort geht das Gerangel weiter, einer der Polizisten stösst dabei sein Knie heftig in den Rücken des Mannes. Ein weiteres Video zeigt, wie der Mann an einer anderen Stelle am Boden liegt und im Gesicht blutet. Zu hören ist auf der Aufnahme, wie einer der Polizisten einem Passanten zuruft: «Geh zurück! Du weisst gar nicht, was passiert ist!»