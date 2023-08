Kosovo: Videos zeigen Mann, der Luzerner (47) erschoss – Täter noch immer flüchtig

Ein Luzerner wurde am Montagnachmittag von einem ebenfalls in der Schweiz wohnhaften Mann erschossen.

Ein 47-jähriger Mann aus Sursee wurde am Montagnachmittag in Klina erschossen. Der Garagist befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Bar, als plötzlich ein bewaffneter Mann das Lokal betritt und direkt auf den Schweizer schiesst – insgesamt sieben Mal.

Die Schussverletzungen von P.A.* sind so schwerwiegend, dass er noch in der Bar verstirbt. Nach dem Vorfall bricht Panik aus, sodass zahlreiche Personen aus dem Lokal rennen, wie Überwachungsvideos zeigen.

Auch der Täter flüchtet, hält ein Auto an und zwingt den Fahrer mit vorgehaltener Pistole, ihn mitzunehmen. Die beiden fahren in Richtung Gurrakoc, das in der Nähe Klinas liegt, davon. Seither fahndet die kosovarische Polizei mit einem Grossaufgebot nach dem Täter. Einsatzkräfte finden zwar das Fluchtfahrzeug, vom 48-jährigen Täter, der in der Schweiz wohnen soll, fehlt jedoch jede Spur.