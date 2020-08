Korruptionsskandal in Mexiko Videos zeigen, wie Bruder des Präsidenten Taschen mit Geld erhielt

Anfang Woche kritisierte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador die Korruption in seinem Land. Tage später tauchten Aufnahmen auf, die ihn selber in die Bedrouille bringen.

Mitten in einem Korruptionsskandal um mehrere Ex-Präsidenten haben in Mexiko zwei Videos den jetzigen Amtsinhaber Andrés Manuel López Obrador in Erklärungsnot gebracht. Die Aufnahmen zeigen, wie sein Bruder Pío von einem heute hochrangigen Regierungsbeamten 2015 Bargeld in Papiertüten erhielt. Sie wurden am Donnerstagabend (Ortszeit) im regierungskritischen Nachrichtenportal «Latinus» veröffentlicht. Die Herkunft ist unklar. Insgesamt soll es sich um 1,4 Millionen Peso (rund 58’000 Franken) handeln.