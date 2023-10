Viehherden überholen beim Alpabzug: Sicherheitsregeln

Frage von Andreas ans Viva-Expertenteam:

Antwort:

Zunächst einmal spielt der Strassentyp so wenig eine Rolle wie die Tierart: Zwar ist es gesetzlich so, dass vor allem auf Hauptstrassen die Gegenspur möglichst frei bleiben soll, aber an sich gilt das überall. Entscheidend ist das Wort «möglichst»: Tiere haben ihren eigenen Kopf, und darum ist Rücksicht gefragt. Deshalb Herde nie bedrängen und erst dann überholen, wenn Polizei oder Begleitende es dir signalisieren. Langsam fahren (max. 20 km/h), Abstand zum Vieh halten und bremsbereit bleiben. Bei Vieh im Gegenverkehr gilt dasselbe: Ist die Spur frei, darfst du langsam weiter. Aber am Ende zählt Augenmass: Im Zweifel musst du warten.