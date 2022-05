Wil SG : Viehmarkt findet ohne eine einzige Kuh statt

Auf diesem Platz sollte am Dienstag der Viehmarkt stattfinden.

Der Viehhandel hat sich in den letzten Jahren vermehrt ins Internet verlagert.

Der Parkplatz Altstadt wurde am Dienstag extra für Bäuerinnen und Bauern und ihre Kühe freigehalten.

Am Dienstag sollte der Viehmarkt in Wil SG stattfinden.

Nach einer zweijährigen Pause fand am Dienstag der Maimarkt in Wil statt. Ein Teil davon ist der Viehmarkt, der jeweils auf dem Parkplatz Altstadt stattfindet. Auch dieses Jahr wurde der Platz für die Bäuerinnen und Bauern und ihre Kühe reserviert. Doch diese erschienen nicht.

Wie die « Wiler Zeitung» berichtet (Bezahlartikel), waren um 10.30 Uhr lediglich drei Holzbalken aufgebaut, an denen Kühe angebunden werden könnten. Ausserdem wurde am Rand des Platzes ein Stand für Kuhfutter aufgestellt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren genervt. Denn ohne Kühe konnten sie auch kein Futter verkaufen.

Doch wie kam es dazu?

Der Leiter Gewerbe und Markt der Stadt Wil, Stefan Sieber, kann sich auch nicht ganz erklären, weshalb keine Bauern und Bäuerinnen mit Vieh aufgetaucht sind. Er könne sich aber vorstellen, dass der Viehmarkt nach zwei Jahren Corona-Unterbruch untergegangen ist. «Viehmärkte sind an sich, aufgrund anderer Möglichkeiten wie Versteigerungen, bei den Bauern und Viehhändlern nicht mehr so gefragt wie früher», so Sieber.