Aline Danioth: Schweizer Ski-Ass wieder mit Kreuzbandriss

Für die Skirennfahrerin ist es die sechste schwere Verletzung in ihrer Karriere.

Die bittere Nachricht erreicht die Schweizer Ski-Familie am Dienstagmorgen: Für Aline Danioth ist die Saison vorzeitig zu Ende. Die 24-Jährige hat am Sonntag beim Europacup-Riesenslalom im schwedischen Gaellivare einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Dies ergab eine Untersuchung bei Teamarzt Walter O. Frey in der Zürcher Hirslanden Klinik.