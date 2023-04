Mehr zum tieferen Stückpreis – so beliebt sind Mengenrabatte

Ein Beispiel dafür ist der Barista-Haferdrink von Oatly, für den es am 14. April beim Kauf von vier Stück 41 Prozent Rabatt gab. Coop bot am gleichen Tag Lachsfilets mit 20 Prozent Rabatt an, wenn man drei Packungen kaufte. Und Migros lockte beim Kauf von zwei Total-Waschmitteln mit einer Preisreduktion von 50 Prozent.

Höhere Rabatte auf tiefpreisige Produkte

Das sagen Migros und Coop zu den Rabatten

Man berücksichtige dabei, dass Ein- und Zweipersonenhaushalte (siehe Box) insbesondere in den städtischen Agglomerationen einen wachsenden Teil der Schweizer Bevölkerung darstellen. Die Migros biete zahlreiche Artikel in kleineren Portionen an und führe Rabattaktionen auf das bestehende Sortiment in den üblichen Sortimentsgrössen durch – etwa dann, wenn es alle Bio-Teigwaren mit 20 Prozent Rabatt gibt.