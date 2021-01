In der Nacht auf Freitag hat es in der Schweiz vielerorts weiter geschneit.

Die Schneedecke über der Schweiz ist in der Nacht auf Freitag weiter angewachsen. In Zürich-Oerlikon hat Meteonews am frühen Freitagmorgen 27 Zentimeter Neuschnee gemessen. Vielerorts habe es in der Nacht weiter geschneit. Der Schnee sorgt auf Strassen und Schienen für zahlreiche Einschränkungen – und bis Freitagmittag schneit es laut Meteonews weiter.