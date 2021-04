Rund 66 Kilometer vor dem Ziel war es dann ein Sturz im Feld, von dem Silvan Dillier betroffen war. Im Gegensatz zu Küng musste er verletzt aufgeben. In Szene setzen konnte sich hingegen Stefan Bissegger, der schon früh am Morgen nach dem Start die Flucht einer Spitzengruppe ausgelöst hatte. Im Verlauf des Rennens führte der 22-Jährige sogar einige Zeit solo an der Spitze, bevor er vom französischen Weltmeister Julian Alaphilippe 44 Kilometer vor dem Ziel gestellt wurde. Doch mit dem Sieg hatte der 28-Jährige nichts zu tun, zu schlecht waren seine Beine in der Endabrechnung der 105. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt.