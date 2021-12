Wetter – Viel Regen angekündigt – Bund warnt vor «erheblicher Gefahr»

1 / 6 Am Mittwoch wird es in weiten Teilen der Schweiz regnen. 20min/Michael Scherrer Lokal besteht aber für die nächsten Tage erhebliche Lawinengefahr. 20min/News-Scout Die Naturgefahrenfachstelle des Bundes rechnet in den nächsten Tagen auch damit, dass lokal Bäche, Wasserfälle oder normalerweise trockene Gräben anschwellen könnten. 20min/News-Scout

Darum gehts Für die nächsten Tage ist noch Regen angesagt.

In den Bergen herrscht Lawinengefahr, lokal könnte es auch zu Überschwemmungen kommen.

Die Nacht von Silvester auf Neujahr aber dürfte klar sein, die Temperaturen im Bereich von zehn Grad.

Die gute Nachricht zuerst: Silvester und Neujahr werden mehrheitlich sonnig und beinahe frühlingshaft warm. Die schlechte: Diesen Mittwoch wird es nochmals regnen, «und das teilweise massig», so Jürg Marquardt von Meteonews. Bis am Donnerstagmorgen gibt es am Alpennordhang bis zu 90 mm Regen, wie SRF Meteo schreibt.

Derzeit liegt in den Bergen vergleichsweise viel Schnee, durch den kräftigen Regen wird die Schneedecke bis weit hinauf durchnässt. Die Lawinengefahr steigt weiter an, wahrscheinlich dürfte gebietsweise die Warnstufe 4 (gross) erreicht werden. «Wenn es in den Schnee regnet, fungiert der quasi als Schwamm», so Marquardt. «Wenn sich dann diese lösen, muss zunehmend mit grösseren Nassschneelawinen gerechnet werden.» Lokal könne das auch dazu führen, dass dann Wildbäche anschwellen könnten.

Auch das Naturgefahrenportal des Bundes warnt wegen der Niederschläge lokal vor Lawinen und Überschwemmungen und rechnet unter anderem damit, dass Bäche, Wasserfälle oder normalerweise trockene Gräben anschwellen und exponierte Höhlensysteme überflutet werden könnten. Darum hat der Bund für die betroffenen Regionen bis am 30.12. die Gefahrenstufe 3 angegeben – das heisst erhebliche Gefahr.

In der Nacht auf Donnerstag steigen dann die Temperaturen. Am Vormittag dürfte es vor allem in der Zentral- und Ostschweiz noch etwas regnen, am Nachmittag lockern sich aber die Wolken von Westen her auf.

Optimale Bedingungen für Feiern im Freien

Obwohl der letzte Tag des Jahres mit Nebelschwaden beginnen wird, dürfte für Freunde des Feuerwerks der Silvesterabend allerdings optimale Bedingungen bieten: «Das wird problemlos, es wird in weiten Teilen der Schweiz eine sternenklare Nacht, es fällt kein Niederschlag und der Wind dürfte auch kein Problem sein», sagt der Wetterexperte zu 20 Minuten.

Das neue Jahr beginnt laut Meteonews, wie das Alte endet – nämlich mit ruhigem und mildem Hochdruckwetter. Im Flachland gibt es gebietsweise Nebel, sonst scheint die Sonne. Auch am Temperaturniveau ändert sich wenig, die Nullgradgrenze variiert zwischen 3400 und 3800 Metern, im Flachland werden Temperaturen über zehn Grad erwartet.

Laut Meteonews könnte es in den Ortschaften Chur, Davos, Sion, St. Gallen oder Samedan zum wärmsten Jahreswechsel kommen seit Aufzeichnungsbeginn.